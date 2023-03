News Juve – Allegri via, sta girando una voce clamorosa sul prossimo tecnico

Roma-Juventus poteva essere la partita della svolta in chiave rimonta Champions, ma purtroppo è successo l'imponderabile. Il difensore giallorosso Mancini ha indovinato il tiro della domenica e i bianconeri non sono riusciti a ribaltare il risultato, nonostante tre pali colpiti. E' bastato uno stop dopo tanti successi a riportare il malumore in casa Juve, soprattutto da parte dei tifosi, che sognano di vedere sulla propria panchina un tecnico che "faccia giocare a calcio questa squadra".