Allegri: la prima vittoria in stagione è del suo cavallo

redazionejuvenews

La Juventus si ritroverà alla Continassa la prossima settimana, con Massimiliano Allegri che inizierà la sua seconda avventura in bianconero. Tanta curiosità e tanta voglia intorno al tecnico livornese, che torna a Torino dopo due anni di assenza, nei quali sulla panchina si sono succeduti Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, che non hanno ottenuto gli stessi successi di Allegri. Se Sarri ha vinto lo Scudetto, Pirlo ha portato in bacheca una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ma le debacle in Champions League sono costate ad entrambi il posto in panchina.

Allegri ritroverà alcuni dei suoi vecchi giocatori, mentre altri saranno del tutto nuovi per il tecnico livornese, che durante il ritiro dovrà imparare a conoscerli in toto. Non un problema, per un tecnico chiamato a riportare la Juventus a vincere lo Scudetto dopo averlo perso lo scorso anno. Mentre attende la ripresa della stagione, Allegri però ha già iniziato a vincere, e lo ha fatto grazie alla sua passione per i cavalli.

Il suo cavallo Light Up My Dream ha vinto, dopo sette tentativi, la corsa a Parigi, per la grande soddisfazione del tecnico. Il purosangue, di cui Allegri è proprietario in società con Alessandro e Giuseppe Botti, si è imposto nell'handicap con 23 mila euro in palio e distanza 1000 metri all'ippodromo Longchamp di Parigi. Per il figlio di Evasive e Queen's Light si tratta del primo successo dopo ben sette tentativi. In sella c’era Christophe Soumillon, fantino belga quarantenne che ha vinto due Arc de Triomphe per l’Aga Khan.

Il cavallo avrebbe dovuto correre nei giorni scorsi nell’ippodromo di Dieppe, ma poi il convegno è stato annullato per un violento nubifragio. Così è arrivato il successo in uno degli ippodromi più famosi del mondo, con Allegri che dopo la vittoria del suo cavallo cercherà di riportare la Juventus sul tetto d'Italia e di Europa.