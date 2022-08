Allegri: “Rosa competitiva, anche se abbiamo ancora bisogno”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha analizzato il calciomercato dei bianconeri, parlando anche di Vlahovic.

redazionejuvenews

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "Oggi è una giornata molto toccante, ricorda la storia dei cent'anni della Juventus e per i nuovi giocatori venire qui e capire cos'è la Juventus è importante. La passione, la voglia, i sacrifici, che sono tutti nel DNA della Juve. Per quanto riguarda la formazione abbiamo un paio di infortunati e squalificati, numericamente ci mancano dei giocatori ma in qualche modo faremo. Adesso dobbiamo finire al meglio questa settimana, preparare al meglio l'amichevole con l'Atletico Madrid".

Sul calciomercato: "A livello di lavoro abbiamo lavorato bene, sul mercato la società è vigila ma non si può cambiare troppo da un giorno all'altro. Con gli arrivi di Bremer, Gatti, Pogba e Di Maria direi che sono un ottimo mercato, purtroppo c'è stato questo imprevisto di Pogba e direi che la rosa è competitiva. Numericamente abbiamo bisogno, entro il 31 agosto la rosa sarà completa, abbiamo anche delle uscite da fare. Gli infortuni... non possiamo farci niente e non sono attenuanti. Mercoledì quando riprendiamo dobbiamo cambiare faccia, lunedì col Sassuolo è una partita di campionato vero e non possiamo scherzare".

Sulle rivali: "Diciamo che le altre si sono rinforzate molto, penso alla Roma. Credo che Inter, Milan e Roma siano squadra molto più forti dell'anno scorso, dovremo lavorare bene e vincere lo Scudetto sarà molto difficile. Ci saranno tre mesi di campionato in cui ci giochiamo tanto, tra cui il passaggio del turno in Champions. Vlahovic? È normale che sia indietro, non giocava una partita da maggio. Ha giocato 45 minuti con il Real Madrid, oggi ne ha fatti altri 45 ma ha bisogno di trovare tempi di gioco, inserimenti e un po' di serenità nel giocare. Adesso ci sono davanti 10 giorni in cui migliorerà di certo, poi per i centravanti basta fare gol e migliora tutto".