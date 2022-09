Allegri: “Io in discussione? Fa parte del gioco. Stasera servirà vincere”

Il tecnico della squadra bianconera ha parlato a poche ore dall'inizio della partita contro il Benfica valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera nella seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri giocheranno contro il Benfica tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, e cercheranno i primi tre punti del gruppo per non complicare la loro strada in Europa. Il tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri, ha parlato intervistato dai microfoni di Amazon Prime Video, ai quali ha presentato la partita: "Questa sera contro il Benfica servirà una bella prestazione e fare risultato con una bella prestazione. Giocare contro i portoghesi è difficile, sono dei palleggiatori. Sarà complicata, servirà essere bravi, giocare da squadra e con compattezza".

"Sappiamo che in campionato dobbiamo creare i presupposti per tornare competitivi per la vittoria. È un passaggio importante, ma non decisivo. Bisogna continuare a lavorare, la stagione è strana quest'anno, tra un mese e mezzo ci fermiamo per i Mondiali, poi riprendiamo a gennaio. Finora abbiamo fatto 7 partite rispetto alle 3 dell'anno scorso, è tutto diverso. Quanto perso ora avremo il tempo di recuperarlo".

"Io sono in discussione e fa parte del gioco, in Italia esiste questo modo di criticare, di fare, ma è anche giusto, anche se le critiche ogni tanto vanno al di là dell'aspetto professionale. Ma rispetto molto tutti, il lavoro di tutti, soprattutto dei giornalisti. Alla fine conta quello che viene fatto in campo, i risultati, e quelli arriveranno. Di Maria andrà o in campo o in panchina. Ha solo un allenamento con la squadra, difficilmente sarà schierato. Per noi è importante. A Parigi con il 3-5-2 e non è andata bene, poi abbiamo cambiato ed è andata meglio. Anche l'evoluzione delle partite va capita, dobbiamo restare sempre all'interno della gara".