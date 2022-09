Allegri: “Non mi sento a rischio, bisogna stare zitti e lavorare”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni ad Amazon al termine della sfida con il Benfica . Ecco le sue parole: "Abbiamo venti minuti buoni, potevamo fare il 2-0, poi siamo arretrati e non abbiamo difeso bene. l rigore mentalmente ci ha tagliato le gambe. Sono momenti che fanno parte del calcio, ora dobbiamo stare zitti e lavorare, riprendendo il cammino".

Sul futuro: "Abbiamo giocato molte partite, ma in questo momento potremmo dare mille spiegazioni. C’è da lavorare, domenica c’è un’altra gara importante, bisogna cercare di chiudere al meglio. Non mi sento a rischio, sono momenti che fanno parte del calcio. Credo sia la prima volta che la mia squadra perde due gare di fila in Champions. Loro potevano fare il 3-1 o il 4-1, potevamo pareggiare ma sarebbe stata una prestazione al di sotto delle aspettative".