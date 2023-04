Allegri: “Siamo in attesa della sentenza, per domani dubbio Chiesa”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sul quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua a Sky, parlando della gara con lo Sporting. Ecco le sue parole: "Sentenza? Siamo in attesa, sapevamo che era una giornata importante per l'esito e anche per la partita di domani, che potrebbe regalarci la semifinale. Sapremo della sentenza, poi la metteremo da parte e penseremo alla partita. Non è semplice, lo Sporting ha eliminato l'Arsenal e non dobbiamo pensare all'andata.

Szczesny è a posto e tornerà dal 1', come Alex Sandro, Rabiot è disponibile. Ho un dubbio a metà campo e davanti, domani deciderò. Uno dei dubbi è Chiesa. Non è questione di difesa a 4, con il Sassuolo 3 bastavano ma domani è diverso. Dovremo essere bravi in fase difensiva, loro cercheranno di metterci pressione all'inizio.

Dobbiamo giocare meglio tecnicamente, con velocità e serenità. La partita è lunga, ci saranno difficoltà perchè troviamo una squadra ottima.Siamo ai quarti di Europa League e cerchiamo un risultato che possa permetterci di arrivare in semifinale. Affrontiamo un momento molto importante della stagione su tutti i fronti, domenica arriverà il Napoli e poi ci sarà la semifinale di Coppa Italia. A inizio stagione facevamo fatica in Champions, poi siamo risaliti in campionato e siamo cresciuti. Non possiamo non notare le tre sconfitte nelle ultime tre trasferte, ma ci penseremo da venerdì. Siamo in Europa League che è una competizione importante, vincerla ci porterebbe di nuovo in Champions e sarebbe una grande soddisfazione portare a casa un trofeo. Non è semplice perché vincere è una cosa straordinaria, capisco che dopo nove anni di vittorie la Juventus l'aveva fatta diventare una cosa normale".