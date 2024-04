Allegri fa mea culpa: “Periodo negativo dipeso da me in primis”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ieri sera dopo la vittoria contro la Lazio nella partita valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, prendendosi, ai microfoni di Mediaset, le colpe per il periodo passato dalla squadra: "Io ho grande rispetto per i tifosi, ma credo che i tifosi debbano incitare la squadra perchè i ragazzi hanno sempre bisogno. Si può dire che sbagliamo, che giochiamo male, sicuramente è così, sarà anche così, ma sotto il piano dell'impegno non siamo mai mancati, i ragazzi non sono mai mancati. Ci sono momenti in cui potevamo fare sicuramente meglio, dovevamo fare meglio, sotto quell'aspetto sicuramente la responsabilità era la mia. I ragazzi stasera hanno giocato veramente di squadra, hanno giocato con grande umiltà e soprattutto con grande determinazione. E quando giochiamo così, vengono fuori anche delle buone trame di gioco, stasera i ragazzi si devono godere questa serata perchè se la sono ampiamente meritata. Ora abbiamo il campionato da sistemare, dobbiamo sistemarlo un pezzetto alla volta e cercare di centrare l'obiettivo stagionale. Poi sarebbe bello giocare la finale a Roma, ma facciamo un passettino alla volta, perchè i ragazzi hanno dei valori morali e sicuramente questo periodo negativo è dipeso da tutti, in primis da me".