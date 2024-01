Djalò: “Squadra molto forte, da Allegri posso imparare tanto”

Il nuovo giocatore della Juventus parla per la prima volta alla stampa da nuovo giocatore della Vecchia Signora

La Juventus ha completato l'acquisto di Tiago Djalò: il difensore del Lille è stato acquistato a titolo definitivo per 3,6 milioni di euro pagabili in tre rate nel corso dell'esercizio 2024-25. Inoltre a carico della Juventus ci saranno oneri accessori pari a 1,5 milioni di euro e saranno previsti premi fino ad un massimo di 2,6 milioni. Il difensore portoghese, che ha firmato fino al 30 giugno 2026, parla nella sua conferenza stampa di presentazione.

SENSAZIONI - "Sono molto contento di aver scelto la Juventus. La squadra è una squadra forte e di qualità. Abbiamo un allenatore forte da cui penso di poter imparare molto".

JUVENTUS - "Mi sento molto bene, mi piace come gioca la squadra. Ora devo imparare a giocare qui perchè è diverso dal campionato francese: darò tutto per la squadra".

SCELTA - "Quando ho sentito dell'interesse della Juventus, che mi ha dato una grande opportunità, ho scelto di venire in questo grande club con una grande storia. Sono convinto di aver fatto bene a firmare con la Juve".

CONDIZIONI - "Il ginocchio sta bene, ora sarà una questione di opportunità. Sono pronto e darò tutto".

POSIZIONE - "Posso giocare a sinistra, destra o al centro ugualmente, ma farò di tutto per fare il mio meglio".

ISPIRAZIONE - "A me piace molto Lilian Thuram, che ha fatto lo stesso quando giocava rispetto a quello che sto facendo io".

RONALDO - "Non ho parlato con Cristiano, ma quando ho sentito dell'interesse della Juve non avevo bisogno di parlare con nessuno".

SERIE A - "Bisogna fare un buon lavoro. Vogliamo vincere, e faremo di tutto per uscire in un campionato che è difficile. Sarà importante giocare bene, io credo che le qualità per arrivare in fondo le abbiamo".

SCELTE - "Sono venuto qui perchè voglio giocare. Darò tutto per la squadra, ringrazio la Juventus per l'opportunità, io sono tranquillissimo e so di avere le qualità per stare qui. La Juve mi ha parlato della strategia per me, mi è piaciuto tutto ed ho firmato".

CAMPIONATO - "Io devo stare sempre al meglio e lavorare bene. Il campionato italiano è più tattico ma sono pronto per imparare e giocare".

WEAH - "Mi ha chiamato dicendomi che avviamo una squadra di qualità. Io sono venuto qui soprattutto perchè la Juve ha una strategia per me, ed è stata la miglior scelta da fare".

DUELLI - "Sono pronto per scontrarmi con tutti. Sono pronto per giocare contro tutti".

LEAO - "È contento per me. Conosco Rafa da tanto tempo, abbiamo giocato insieme in Portogallo. Se giocheremo contro io darò tutto per fermarlo".

ALLEGRI - "Ho parlato tanto con lui. Mi ha dato confidenza, devo imparare alcune cose ovviamente perchè qui si gioca in modo differente rispetto alla Francia".

SQUADRA - "Ho parlato tanto con Danilo, che ha giocato con tante persone che conosco, e perchè parliamo la stessa lingua. È il capitano, mi ha spiegato alcune cose. Siamo una squadra di qualità, tutti vogliono aiutarmi ad inserirmi e mi sento molto bene".

33 - "Al Lille giocavo con il 3, che ha Bremer, quindi hai scelto il 33 per raddoppiarlo".

EMPOLI - "Mi sento bene, ho lavorato con la squadra poi sarà il Mister a decidere se convocarmi o no. Io sono tranquillo e lavoro bene, poi saranno da rispettare le scelte del Mister".

