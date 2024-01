Juve, Kean verso l’addio: lunedì il volo per Madrid

Moise Kean si prepara a lasciare la Juve: l'attaccante italiano ha trovato l'accordo per il prestito all'Atletico Madrid

L'esplosione di Yildiz ha tolto moltissimo spazio a Moise Kean che ora si trova ai margini del progetto della Juve . L'attaccante italiano ha quindi deciso di lasciare Torino e si prepara ora a trasferirsi in prestito all'Atletico Madrid .

L'accordo con la squadra spagnola è ormai stato raggiunto tanto che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il classe 2000 partirà il prossimo lunedì per la Spagna .

L'obiettivo di Kean è trovare maggior minutaggio così da mettersi in mostra e sperare in una convocazione con l'Italia da parte del ct Spalletti per Euro2024. A giugno poi l'attaccante farà ritorno alla Juve, che a quel punto potrebbe provare a venderlo a titolo definitivo.