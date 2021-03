Allan: “I miei figli fan di Ronaldo, ma le maglie della Juve in casa mia…”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Everton

Vigilia di campionato per la Juventus, che domani ospoterà il Beneventoall'"Allianz Stadium" nell'ultima giornata prima della pausa per le Nazionali. I bianconeri arrivano dai tre successi consecutivi in campionato contro Spezia, Lazio e Cagliari, ottenuti segnando tre gol in ogni partita. Appuntamento importante per i campioni d'Italia in carica, che hanno bisogno di un successo per continuare ad inseguire il sogno del decimo scudetto consecutivo. La classifica, al momento, vede l'Inter (che non giocherà la gara inizialmente prevista per stasera con il Sassuolo) al comando a 65 punti, con il Milan secondo staccato di nove punti. Juve terza ad un punto dai rossoneri, con l'Atalanta quarta a quota 52.