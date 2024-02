Alcaraz verso la prima da titolare: cosa filtra verso il Frosinone

Il calciatore arrivato nel mercato di gennaio potrebbe trovare domani la sua prima maglia da titolare con i bianconeri

Cristiano Passa Redattore 24 febbraio - 13:04

La Juventus scenderà in campo domani all'ora di pranzo contro il Frosinone tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Nonostante il periodo dal quale viene, con due punti conquistati in 4 partite, i tifosi bianconeri hanno risposto presenti, e lo stadio sarà sold out per la partita. Una spinta in più che arriverà quindi dai tifosi, e che la squadra cercherò di sfruttare per tornare alla vittoria.

Intanto per la partita di domani potrebbero esserci alcune novità di formazione: i dubbi verranno chiariti da Massimiliano Allegri nella rifinitura, e forse in conferenza stampa, ma la sensazione è che domani potrebbe scendere in campo per la sua prima partita da titolare Charly Alcaraz.

Il calciatore, arrivato nel mercato di gennaio, si è già fatto apprezzare da Allegri in allenato per dinamismo e velocità di apprendimento, e potrebbe essere una carta da giocare per dare una scossa alla squadra e per ripartire dopo i brutti risultati ottenuti nelle ultime quattro partite.

