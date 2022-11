Albania-Italia, le formazioni ufficiali: Bonucci titolare

Purtroppo l'Italia non sarà presente al Mondiale che sta per prendere il via in Qatar (domenica la partita inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador). Una delusione che ormai da mesi attanaglia il calcio italiano e che ora torna prepotente con l'imminente inizio del torneo. L'Italia intanto sta provando ad aprire un nuovo ciclo e questa sera alle 20:45 sarà impegnata in un'amichevole contro l'Albania, all'Air Albania Stadium di Tirana. Poi ci sarà un altro test domenica 20 novembre contro l'Austria.