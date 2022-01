Al via la vendita dei biglietti per Juventus-Sampdoria di Coppa Italia

Vendita al via

redazionejuvenews

La prossima settimana la Juventusscenderà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vendita dei biglietti è stata aperta oggi di seguito riportiamo il comunicato della società: "Il cammino della Juventus in Coppa Italia inizierà martedì 18 gennaio 2022. Avversaria dei bianconeri negli ottavi di finale, in gara unica, sarà la Sampdoria e la sede dell’incontro sarà l’Allianz Stadium. Quella contro i blucerchiati sarà l’ultima partita disputata nella nostra casa nel mese di gennaio. Da oggi, venerdì 14, inizierà la vendita dei biglietti, acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.

Di seguito le differenti fasi di vendita che inizieranno tutte nella giornata odierna (venerdì 14 gennaio). Come sempre, precedenza ai J1897: dalle ore 10.00 di venerdì 14/01/2022 vendita riservata esclusivamente ai J1897; dalle ore 12.00 vendita estesa anche ai Black&White Member; dalle ore 14.00 spazio anche agli abbonati alla stagione 2019/2020; dalle ore 16.00 al via anche la vendita libera. In occasione della sfida contro la Sampdoria i Member, gli abbonati e gli Juventus Official Fan Club avranno la possibilità di acquistare i biglietti a prezzi speciali: € 22,00 in tutto il primo anello “Est”. Il prezzo per gli Under 6 sarà di € 5,00. Sarà di € 25,00 il costo per un biglietto intero.

Per gli under 14: Tra le diverse tariffe speciali si aggiungerà anche questa dedicata agli Under 14: un biglietto omaggio per un minore di 14 anni con l’acquisto di un biglietto intero. La procedura per poter usufruire di questa opportunità sarà attiva dalle ore 16.00 (sempre di venerdì 14 gennaio). Indicazioni per il ticket shop: Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Chiudiamo questo primo mese del nuovo anno insieme!". (juventus.com)