Ag. Fagioli: “Nicolò è solo all’inizio della scalata, si merita tutto”

Esatto, più volte ho detto che lui ha una grande qualità: più si alza il livello della competizione e della contesa e più lui gioca bene. Non è una cosa così scontata. Ci sono dei giocatori che hanno grande talento e grandi qualità, ma che quando le partite scottano e ci sono avversari forti o magliette pesanti, magari vanno in crisi emozionale. Nicolò non risente di questo, sembra quasi un’anziano per il modo di giocare, per la tranquillità. Anche per l’automatismo che ha in campo e che dimostra nelle sue gestualità tecniche. É sempre rilassato, tranquillo, come se sapesse da anni quello che deve fare.