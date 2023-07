Mercato | Addio Juve, annuncio: “Due big vogliono andarsene” / News

Potenziare la squadra con cessioni e acquisti mirati, il tutto guardando sempre con molta attenzione al bilancio : il lavoro di Giuntoli alla Juve non sarà semplice. Dopo nove anni di dominio incontrastato, da due stagioni a questa parte la Vecchia Signora è in crisi.

Il nuovo Football Director - Giuntoli - dovrà costruire una squadra vincente e per farlo è disposto a vendere chiunque non sia utile al progetto, senza guardare in faccia a nessuno. Questa estate per i bianconeri sarà rivoluzione. Nessuno è incedibile, ma come riportato dal Corriere dello Sportdue giocatori sono pronti a lasciare la squadra: sarebbero loro a volersene andare.