Adani stuzzica Allegri: “La Juve tira 15 volte in un mese. In Liverpool-United invece…”

Lele Adani, ex giocatore dell'Inter e oggi opinionista per la Rai, ha parlato durante la trasmissione condotta da Bobo Vieri, la "Bobo Tv", del Derby D'Italia lanciando qualche frecciata alla Juventusdi Massimiliano Allegri. Di seguito riportiamo alcuni estratti del suo intervento: "I tifosi di tutto il mondo hanno visto il più brutto spettacolo possibile del calcio italiano, non ci sarebbe stato uno spot peggiore a livello mondiale per la nostra Serie A. Ho visto i calciatori ridere e scherzare alla fine dell'incontro, ma come si fa? Questa non può essere l'offerta dell'Italia al mondo. Nessuno ha meritato ieri, nessuno ha espresso calcio.

La Juventus è uscita per due anni agli ottavi e uno ai quarti di finale di Champions. Ma che gioco è il suo? Ma che spettacolo è stato il derby d'Italia? Nella partita fra Manchester United e Liverpool ci sono stati 25 tiri in 30 minuti, la Juve se va bene fa 15 tiri in un mese. Dumfries? Non allaccerà mai neanche la scarpa mancina di Hakimi né potrà mai fare la pedicure a Cancelo. Per quanto possa migliorare, Dumfries non arriverà mai ai livelli dei suoi due predecessori sulla fascia destra dell'Inter. Detto questo, Dumfries non doveva essere lì in area, ma molto più avanti a correre sulla fascia.

L'episodio del rigore mostra perfettamente il copione della partita. Il rigore della Juventus è nato dal non gioco dell'Inter, non solo dal calcio di Dumfries. Sarri? Sarri è il migliore allenatore della Serie A. A Empoli ha lavorato bene, a Napoli ha segnato la storia, con il Chelsea ha fatto il massimo, terzo posto dietro City e Liverpool e vittoria dell’Europa League, alla Juve ha vinto il titolo. Adesso alla Lazio non mi sta piacendo. Per l’immensa stima che ho nei suoi confronti, ci sono troppe cose nelle quali non è intervenuto. Potenzialmente la squadra non è da prime quattro, ma se tu non esalti alcuni valori neanche te lo sogni di arrivarci".