Adani: “Inter migliore della Juve, i bianconeri non hanno meritato di vincere”

La Juventus ha vinto domenica sera la partita contro l' inter valevole per il derby d'Italia, dando così seguito alle tre precedenti ottenute contro Torino, Empoli e Lecce, e sistemando la classifica, anche se ancora molto c'è da fare. I bianconeri sono infatti risaliti, ma il distacco dal Napoli capolista è ancora molto ampio, di 13 punti, con i partenopei che hanno però una partita in più. La distanza dal Milan secondo invece, anche lui con una partita in più, è di 5 punti, e potrebbe essere ridotta con una vittoria domani a Verona.

"Penso sia palese a tutti che domenica la Juve non abbia meritato di vincere, ma ha sfruttato la cattiveria che invece l'Inter non ha avuto. I nerazzurri potevano segnare almeno quattro gol nel primo tempo, e nel secondo, questa è la verità, poteva pareggiare. Sono venuti fuori i difetti della squadra di Inzaghi: non raccoglie quanto produce e, al contrario, subisce tutto quello che concede. L'Inter è stata migliore della Juve da un punto di vista calcistico, ma non è stata cattiva. E alla Juve tanto è bastato per vincere".