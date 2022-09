Adani attacca la Juve: “Arthur è così scarso che ora sta al Liverpool”

Ieri si è concluso il calciomercato estivo 2022/23. Per la Juve sono stati mesi ricchi di trattative e colpi. Prima gli addii, dolorosissimi, di Chiellini, Dybala e Bernardeschi.Morata non è stato riscattato, De Ligt è stato ceduto al Bayern Monaco e Ramsey ha rescisso il proprio contratto. In pratica una squadra da ricostruire. La dirigenza non si è persa d'animo ed ha regalato a Massimiliano Allegri Pogba, Di Maria e Bremer, e negli ultimi giorni di mercato Paredes. Per potersi permettere il centrocampista argentino, però, i bianconeri hanno dovuto cedere in prestito Rovella, Zakaria e Arthur.