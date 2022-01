5 momenti di Juventus-Udinese

5 momenti delle sfide contro i friulani

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus, in vista della sfida di domani sera all'Allianz Stadium, ha riportato 5 momenti particolari di vari Juventus-Udinese nel campionato di Serie A. Di seguito li riportiamo tutti.

La Juve in blu

"Juventus in maglia blu, Udinese con la tradizionale divisa a strisce bianconere. Il campionato è quello del 2004-05, sulla panchina dei padroni di casa siede Fabio Capello, su quella dei friulani Luciano Spalletti. Al Delle Alpi la Juve scatta benissimo al fischio d'inizio andando in gol con Ibrahimovic. Il 2-0 è opera di Camoranesi in apertura di ripresa. Utile solo a fini statistici la rete di Di Michele: Juventus batte Udinese 2-1.

Colore acciaio

La Juve è in grigio acciaio, l'Udinese abbandona il bianconero e si presenta allo stadio Olimpico in giallo. Siamo nel 2009-10. Sissoko è entrato in campo immediatamente dopo la rete di Fabio Grosso, che sblocca e decide la partita.

Il rosa e la neve

Sabato 28 gennaio 2012, la serata è gelida e a suo modo inaugurale. Per la prima volta Juventus-Udinese si gioca allo Stadium e per la prima volta la nuova casa del popolo bianconera prova la sua adattabilità a condizioni atmosferiche al limite del proibitivo. Il test è perfettamente superato: il manto erboso resiste alla neve e la Signora in rosa conquista 3 punti importanti vincendo 2-1 contro una diretta concorrente, visto che i bianconeri del Friuli occupano le zone di vertice della classifica.

La prima volta della stella

Era piuttosto consueto, in tempi lontani, omaggiare la squadra avversaria lasciandole i colori originali, in modo che il pubblico di Torino potesse vederne la prima divisa. Ne fa fede questo Juventus-Udinese del 1958-59: Signora in bianco e con la stella sul petto per la prima volta in campionato davanti alla propria gente. Il risultato finale è di 3-0, con gol di Charles e doppietta di Boniperti.

La signora in bianco

Anche l'anno dopo, nel 1959-60, la Signora si presenta in bianco (con la novità dei pantaloncini neri) e batte l'Udinese. Stavolta è una gara dove si alternano un po' tutti i risultati possibili, fino a determinare il 4-3 finale. Per la Juve vanno in gol Stacchini, Charles, Sivori e Colombo". (juventus.com)