Fonseca: “L’infortunio di Zaniolo è un grande problema per noi! Credo in un calcio coraggioso”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma ha commentato la sfida dell’Olimpico ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha raccontato: “E’ un grande problema l’infortunio di Zaniolo, ora lui deve pensare a recuperare in maniera veloce. Siamo tristi per lui ma domani è un altro giorno. Aprroccio negativo? E’ difficile giocare contro la Juventus ed incassare due gol in otto minuti con due regali ma dopo la squadra ha fatto una buona squadra contro una bellissima formazione. Abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo, li abbiamo pressati anche se era difficile dopo aver incassato quelle due reti in apertura. Io come allenatore credo nel far partire l’azione da dietro e sono il maggior responsabile quando si subisce una rete come la seconda di stasera. Lavoriamo molto su quella situazione che secondo me è molto produttiva, credo in un calcio di coraggio in cui dobbiamo rischiare. Veretout ha sbagliato in occasione del secondo gol in una situazione che abbiamo spesso affrontato in allenamento ma lui dopo ha reagito molto bene e con coraggio, dopo ha reagito giocando bene. La squadra ha giocato con fiducia anche dopo il doppio svantaggio, sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei giocatori dopo le due reti iniziali. Non è cambiato niente dopo la sosta, solamente i risultati. Nella partita contro il Torino, come in quella stasera abbiamo attaccato tanto, contro la Juventus abbiamo calciato 22 volte verso la porta. Le sconfitte non derivano da problemi di organizzazione e per questo sono fiducioso per il futuro”.