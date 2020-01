ESCLUSIVA STOVINI: “Roma-Juve? Mi aspetto di vedere una partita spettacolare! De Ligt ha doti indiscutibili”

di Marco Guido

Lorenzo Stovini, ex difensore che è cresciuto nella primavera della Roma, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che si disputerà Domenica sera all’Olimpico tra i giallorossi ed i bianconeri guidati da Maurizio Sarri. Ecco cosa ci ha raccontato:

Domenica si gioca Roma-Juventus, che partita ti aspetti di vedere? “Mi aspetto una partita spettacolare perché le due squadre sono ricche di tanti campioni che possono sicuramente fare la differenza, sarà una grande partita”.

Quale può essere il giocatore che potrà mettere maggiormente in difficoltà la retroguardia bianconera? “Alla Roma ci sono tanti giocatori bravi: sarebbe facile dire Dzeko ma non può essere dimenticato Zaniolo così come tanti altri che possono sicuramente mettere in difficoltà la retroguardia bianconera”.

Chi la tua favorita nella corsa scudetto tra Juventus, Inter e Lazio? “La favorita a mio parere resta la Juventus, soprattutto per la fame che ha. Quest’anno però l’Inter e la Lazio stanno rendendo il campionato interessante perché nelle ultime stagioni arrivati a Gennaio i bianconeri avevano già ipotecato la conquista dello scudetto”.

Credi che la mano di Sarri si inizi ad intravedere nella squadra bianconera? “Sta cercando di lavorarci. Non è la stessa Juventus vista negli ultimi anni ma è una squadra che, quando apprenderà tutte le direttive di mister Sarri, non potrò fare altro che crescere in maniera esponenziale. I margini di miglioramento sono ampi perché se il mister riuscirà a riproporre lo stesso gioco visto a Napoli con questi interpreti sicuramente la Juventus potrà togliersi tante soddisfazioni”.

De Ligt è stato il grande colpo dell’estate, come giudichi il giovane olandese e credi che potrà diventare un perno della Juventus futura? “E’ un ragazzo molto giovane che sicuramente esploderà. Ora ha davanti a se Demiral che lo sta un po’ escludendo ma dall’undici titolare anche perché inizialmente ha un po’ faticato a causa del quasi obbligatorio periodo di ambientamento che ha dovuto superare quando è arrivato in Italia. Il futuro è però sicuramente suo perché le sue doti sono indiscutibili”.

Ti chiedo un giudizio anche su Demiral che in queste ultime settimane è stato preferito proprio a De Ligt? “E’ un giocatore molto forte che si applica in maniera intesa e se è stato scelto dalla Juventus, vuol dire che ha sicuramente le doti per poter giocare in un top club come quello bianconero perché la società di Paratici difficilmente sbaglia sul mercato. L’aver tolto il posto da titolare a De Ligt è sintomo di grande forza e qualità”.

Dove può arrivare la Roma di Fonseca? “Sta sicuramente disputando un buon campionato. Ha iniziato l’anno con un passo falso contro il Torino ma ha tutte le potenzialità per lottare per la Champions League, non per lo scudetto. E’ una squadra che può sempre dir la sua”.

Nella Roma sei cresciuto calcisticamente nel settore giovanile, che ricordi di quell’esperienza? “Ottimi ricordi! La prima esperienza lontano da casa visto che ho vissuto quattro anni nella primavera giallorossa. E’ un’esperienza che ricordo con piacere, lì ho giocato le mie prime partite importanti affrontando delle squadre professionistiche”.

Quale era il giocatore con cui hai condiviso quell’esperienza che ti impressionava maggiormente? “Qualcuno l’ha accarezzata ma con me avrebbe dovuto giocare un certo Francesco Totti che però era in pianta stabile in prima squadra e veniva a giocare con la Primavera solamente alcune partite importanti. Già allora era quel Totti che abbiamo potuto ammirare durante il corso della sua carriera”.

Ringraziamo naturalmente Lorenzo Stovini per la cortese disponibilità.