ESCLUSIVA NICOLA AMORUSO: “Samp-Juve? I blucerchiati partono svantaggiati! Quagliarella può essere ancora decisivo”.

di Marco Guido

Nicola Amoruso, ex attaccante cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, con cui ha anche vissuto l’esordio tra i professionisti, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista in qualità di doppio ex della sfida che si disputerà questa sera a Marassi tra i blucerchiati e la Juventus. Ecco cosa ci ha raccontato:

Stasera si gioca Sampdoria-Juventus, che partita ti aspetti di vedere? “La Juventus è in un momento di grande brillantezza e quindi per la Sampdoria sarà sicuramente dura nonostante i buoni risultati conquistati ultimamente. Sulla carta la qualità dei bianconeri è unica ed è difficile affrontarli in questo momento quindi vedo i blucerchiati svantaggiati”.

Quale può essere il giocatore blucerchiato che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Senza ombra di dubbio Fabio Quagliarella che quest’anno sta un pò faticando assieme alla squadra blucerchiata. E’ sicuramente lui però il giocatore che può creare più problemi e con una sola giocata potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia bianconera”.