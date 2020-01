ESCLUSIVA MARQUES: “Juve-Parma? Gli emiliani lotteranno su ogni pallone!”

di Marco Guido

Fernando Marques, centrocampista spagnolo che ha indossato per due stagioni la casacca del Parma, ci ha rilasciato un’esclusiva intervista nella quale abbiamo parlato della sfida che Domenica si svolgerà allo Juventus Stadium ed i gialloblu emiliani. Ecco cosa ci ha raccontato:

Domenica si gioca Juventus-Parma, che partita ti aspetti di vedere? “Sarà sicuramente una bella partita e sono sicuro che il Parma lotterà su ogni pallone cercando così di complicare le cose alla Juventus che cercherà in tutti i modi di conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi”.

Quale può essere il giocatore ducale che può creare più problemi alla retroguardia bianconera? “Se riuscirà ad essere disponibile, sicuramente Gervinho che, con la sua velocità può sicuramente creare scompiglio nella retroguardia juventina”.

Qual’è la tua favorita per la conquista della Champions League? “Personalmente faccio il tifo per il Barcellona ma penso che questo possa essere davvero l’anno giusto per il PSG che può arrivare sul trono d’Europa”.

Dove può arrivare questo Parma? “Se riesce a ripetere l’ottimo girone di andata appena concluso, credo che possa dirittura lottare per conquistare la qualificazione in Europa League anche se non sarà affatto semplice”.

Kulusevski quest’estate passerà alla Juventus, cosa pensi del giovane svedese? “E’ un giocatore giovanissimo e se continuerà a lavorare e a migliorarsi in questo modo, potrà sicuramente diventare un giocatore molto forte ed importante”.

A Parma hai vissuto due stagioni, che ricordi hai di quell’esperienza? “E’ stata un’esperienza in cui ho vissuto momenti belli ma anche non molto positivi ma sono state due stagioni che ricordo con affetto perchè i tifosi gialloblu mi hanno sempre rispettato voluto bene”.

Qual’è stato il giocatore con cui avevi legato maggiormente in Emilia? “Senza ombra di dubbi il difensore Gabriel Paletta con cui avevo legato molto anche fuori dal campo”.