Women | Juventus-Milan 2-0: buona la prima della Poule Scudetto

La Juventus Women parte forte nella Poule Scudetto, passando per 2-0 contro il Milan, quarto in classifica. Le giocatrici di Montemurro difendono il secondo posto e salgono a quota 43 punti in classifica. Una bella risposta dopo il reboante 5-1 rifilato dalla Roma capolista alla Fiorentina. Ora le ragazze bianconere sono ad otto punti di vantaggio sull'Inter che ha una partita in meno e sarà l'avversaria del prossimo turno.