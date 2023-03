Women | Juventus-Milan, Montemurro: “Complimenti ai rossoneri, Lineth…”

La Juventus Women esordisce con una vittoria nella Poule Scudetto. Le ragazze bianconere passano 2-0 contro il Milan grazie alle reti di Lineth Beerensteyn, in grande spolvero, e Sofia Cantore che regalano tre punti pesanti nella lotta playoff del campionato femminile. Al termine della gara il tecnico bianconero Joe Montemurro è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la vittoria delle sue ragazze. Queste le sue parole.

"È stata una partita molto difficile. Nei primi venti minuti abbiamo giocato una buona gara, a mio giudizio, e anche nel secondo tempo è accaduto lo stesso. Affrontavamo una squadra forte e tosta come quella rossonera, alla quale facciamo i complimenti per l'ottima prestazione. La scelta di schierare Girelli titolare è stata fatta nei minuti antecedenti al fischio d'inizio perché Gunnarsdóttir non era al meglio. È stata una scelta tattica perché abbiamo inserito una giocatrice offensiva in più come Cristiana. C'era il rischio che ci scoprissimo un po' troppo, ma le ragazze sono state brave a trovare il giusto equilibrio in campo. Soffermandomi sulla prestazione di Beerensteyn posso soltanto dire che conosciamo le qualità di Lineth ed è un piacere lavorare con lei. Si vede che ama giocare a calcio, è sempre sorridente."