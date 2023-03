Women | Inter-Juventus, Bonansea: “Sulla strada giusta, l’obiettivo…”

La Juventus Women vince ancora e apre al meglio la Poule Scudetto. Dopo la vittoria contro i rossoneri le ragazze di Montemurro portano a casa i tre punti anche contro l'altra squadra meneghina nel derby d'Italia per 3-1. Tre le reti come i punti conquistati che permettono alle calciatrici bianconere di blindare il secondo posto in classifica a +11 proprio dalla compagine nerazzurra.