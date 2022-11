Juve Women, tutte le stats verso il match contro il Como

Dopo l'importante pareggio contro l'Arsenal in Women's Champions League, la squadra di Montemurro torna in campo in campionato alle 14:30

Dopo la grande prestazione contro l'Arsenal, la squadra di Montemurro oggi affronta il Como. Ecco tutte le statistiche fornite dal sito ufficiale della Juventus: "Un bel pareggio in Champions, una vittoria in rimonta una settimana fa a Parma. Parola d'ordine per le Women: continuare così. Ecco le stats di Juve-Como, in campo a Vinovo domenica 27 alle 14.30.