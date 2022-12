Salvai: “Non siamo felici ma ripartiamo da qui, siamo cresciute tanto”

La Juventus Women è scesa in campo ieri sera tra le mura amiche dell'Allianz stadium per la partita di UEFA Women's Champions League contro il Lione . Le bianconere di Joe Montemurro non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0 contro la squadra francese, risultato che ha sancito l' uscita della squadra dalla Champions League.

La calciatrice bianconera Cecilia Salvia ha parlato al termine della partita: "Chiaramente non siamo felici perchè avremmo tanto voluto passare la fase a gironi, però ci resta di buono la prestazione di questa sera che è stata sicuramente di livello. È evidente che dobbiamo crescere ancora perchè in queste partite bisogna essere semplicemente perfette. Non dobbiamo dimenticare, ovviamente, che avevamo davanti le campionesse d'Europa in carica alle quali facciamo i complimenti per la qualificazione ai quarti di finale".