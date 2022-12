Juve Women, il recap del 2022 della squadra bianconera

La fine dell'anno si avvicina ed è tempo di tirare le somme. La squadra femminile di mister Montemurro chiude un 2022 ricco di soddisfazioni

redazionejuvenews

Ci avviciniamo alla fine dell'anno ed è tempo di bilanci. Ecco quello delle Women, a cura del sito ufficiale della Juventus: "Un nuovo inizio è alle porte e la Juventus Womenè pronta a rendere anche il 2023 un anno semplicemente straordinario. Prima, però, vogliamo riassumere quello che si sta per chiudere in cinque momenti che non sono altro che cinque partite emblematiche del 2022 delle bianconere, un 2022 che non si è interrotto anticipatamente come quello della Prima Squadra maschile e dell'Under 19 per via del Mondiale in Qatar.

JUVENTUS - MILAN 2-1

La prima gara del nostro recap non può non essere la finale di Supercoppa Italiana. È l'8 gennaio e non c'è modo migliore di iniziare il 2022, anche perchè questa vittoria arriva sul finale grazie a una firma d'autore, quella di Cristiana Girelli. Le bianconere scrivono un’altra straordinaria pagina della storia del nostro club. Questa è una vittoria che vale tanto, tantissimo, anche e soprattutto per il livello davvero molto alto della Final Four. Per affrontare il Milan in finale, la Juventus Women ha dovuto affrontare in semifinale un Sassuolo mai domo, superato soltanto ai calci di rigore. Un risultato speciale per tutti, un po' di più per Martina Rosucci che proprio contro le rossonere raggiunge quota 100 partite con la maglia bianconera.

JUVENTUS - LIONE 2-1

Dopo un percorso semplicemente straordinario nella fase a gironi della UEFA Women's Champions League, le bianconere si qualificano per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale della competizione. Un risultato difficile da prevedere visto il girone di ferro nel quale erano state sorteggiate le bianconere: Chelsea, Wolfsburg e Servette le avversarie. Le prime due grandi favorite alla luce di forze in campo ed esperienza internazionale, ma partita dopo partita l'impossibile diventa possibile, fino alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta contro la squadra più vincente a livello europeo. Il successo del 23 marzo nella fantastica cornice dell'Allianz Stadium è un autentico capolavoro, per il prestigio delle avversarie e per come è arrivata. Una rimonta sensazionale nel segno di Girelli e Bonfantini.

JUVENTUS - SASSUOLO 3-1

Da fine marzo voliamo a inizio maggio, per un'altra tappa fondamentale della stagione 2021/2022. La lotta per il campionato con la Roma, è serrata ed è fatta di botta e risposta a volte spettacolari, a volte meno appariscenti, ma ciò che la rende davvero avvincente è il fatto che sia continua, fino alla fine. E alla fine, davanti a tutte le altre squadre, ci sono ancora le bianconere. Il successo contro il Sassuolo, a Vinovo, il 7 maggio regala il titolo matematico alla Juventus Women. È il primo Scudetto per Mister Joe Montemurro, il quinto per un gruppo mai sazio.

JUVENTUS - ROMA 2-1

Un'altra partita decisiva e un'altra vittoria dal sapore davvero speciale. La finale di Coppa Italia del 22 maggio chiude la stagione scorsa e sancisce un altro record: per la prima volta le bianconere vincono in una sola stagione tutti e tre i trofei in Italia. La finale contro la Roma è un'altra battaglia, una sfida difficile in cui serve qualcosa in più del talento. Serve quel qualcosa di difficile definizione che differenzia i gruppi normali dai gruppi straordinari. Le giallorosse passano avanti con il rigore di Andressa, risponde Girelli sempre dal dischetto e poi il gol vittoria di Gama. Il modo migliore per chiudere una stagione strepitosa.

ROMA - JUVENTUS 2-4

Ancora una partita speciale, ancora contro le giallorosse. Questa volta, però, non si tratta di una gara secca. Siamo alla terza giornata del girone di ritorno della Serie A femminile e le bianconere fanno visita alla capolista Roma. È il 10 dicembre ed è passato poco più di un mese dal match di Parma che ha visto proprio le capitoline aggiudicarsi la Supercoppa Italiana superando la Juventus Women. Quella che si gioca al "Tre Fontane" è una partita che vale più dei tre punti che ci sono in palio e soprattutto le bianconere la affrontano da inseguitrici. Davanti a tutte ci sono proprio le giallorosse. Ne esce una partita stupenda che termina con una vittoria netta per la squadra allenata da Mister Montemurro. Il poker è servito e questo è un successo che vale oro. Un successo di gioco, grinta, carattere e tanto cuore che non solo permette alla Juventus di avvicinarsi alla testa della classifica, a sole tre lunghezze proprio dalla Roma, ma lancia anche un segnale fortissimo al campionato. La Juve c'è, ed è più viva che mai in vista del 2023".