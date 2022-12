Mantovani: “Juve Women fuori dalla UWCL? Dispiace molto”

Per il calcio femminile italiano questo è stato un anno importante. C'è stato infatti l'atteso passaggio al professionismo e la Nazionale si è qualificata per il Mondiale del prossimo anno. Nel frattempo la Serie A è cresciuta di livello, con Juventus e Roma ai vertici . Di questo ha parlato Ludovica Mantovani , ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Tutto Calcio Femminile.

La presidentessa della Divisione Calcio femminile della FIGC ha parlato dell'andamento delle due italiane nella Women's Champions League: "La Roma ai quarti di finale? Siamo molto orgogliosi delle nostre squadre e del percorso che hanno fatto in Europa. Sono appena tornata da Praga, è stato belle vedere le ragazze della Roma dare l’anima nonostante la qualificazione ai quarti fosse già acquisita. Questo fa capire lo spirito con il quale vanno in campo. Mi dispiace molto per la Juve. Il pareggio contro il Lione testimonia che la squadra bianconera era totalmente competitiva. Bastava un qualcosina in più.