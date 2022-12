Peyraud-Magnin: “Dispiace essere uscite, lavoro ogni giorno per migliorarmi”

La Juventus Women aveva bisogno di una vittoria, ieri sera, nella partita contro le Campionesse d'Europa del Lione , valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della UEFA Women's Champions League . La squadra di Joe Montemurro doveva ottenere i tre punti per centrare la qualificazione alla fase successiva, ma all'Allianz Stadium, le ragazze bianconere non sono riuscite ad andare oltre lo 0-0, che ha sancito la loro eliminazione dalla competizione ed il passaggio del turno del Lione.

Un gruppo difficile quello in cui erano state inserite le calciatrici, che non sono riuscite a spuntarla su Arsenal e Lione, nonostante un percorso che le ha viste subire una sola sconfitta. All termine della partita, l'estremo difensore della Juventus Women Peyraud - Magnin ha parlato della partita.

"Siamo uscite da questo stadio contro le campionesse d'Europa in carica con uno 0-0 che non è assolutamente un risultato deludente, ma purtroppo non è bastato per passare il turno. Siamo dispiaciute perchè avremmo voluto andare avanti in Champions League. Le mie parate sono state decisive? Ho cercato di fare del mio meglio per tenere la gara in equilibrio fino alla fine. Aiutare le mie compagne è il mio compito e ogni giorno lavoro per continuare a migliorarmi".