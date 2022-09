Montemurro: “Avute tante occasioni. Ora testa alla Champions”

Al termine del match, mister Joe Montemurro ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Juventus : " Usciamo da questa partita con un uno a uno, nonostante le molte occasioni che abbiamo avuto . E’ un momento in cui facciamo un po’ fatica a chiudere le partite, ma la base della squadra è molto buona. Questa fase conferma anche un buon livello delle nostre avversarie. Noi comunque continuiamo a credere nel nostro lavoro, sono sicuro che arriveranno cose buone. Adesso pensiamo alla Champions League : recuperiamo mentalmente domani, da lunedì iniziamo la preparazione: l’obiettivo è capitalizzare le molte occasioni che creiamo, come è successo nel caso di questi tre pareggi ".

Quello di oggi è il secondo pareggio consecutivo per le Women in campionato, dopo quello pirotecnico contro l'Inter. Ora la testa sarà rivolta all'Europa. Mercoledì alle 20:30 al Moccagatta di Alessandria ci sarà la gara di ritorno contro il Koge, valida per il secondo turno preliminare di Women's Champions League. In Danimarca è finita 1-1: le bianconere si giocheranno in casa l'accesso ai gironi.