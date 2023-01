Montemurro: “Bella prestazione, contento per Gama. Su Paulina…”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con la Sampdoria, match che la Vecchia Signora ha vinto per 5-0. Ecco le sue parole: "Siamo sicuramente soddisfatti per il risultato e per aver continuato a fare il nostro gioco anche nel momento in cui eravamo ampiamente in vantaggio. Forse, in un paio di situazioni, saremmo dovuti essere un po' più concreti sotto porta, ma ci portiamo a casa indubbiamente una bella prestazione.