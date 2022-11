Montemurro: “Tante cose non funzionano, non siamo stati al livello”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha analizzato la gara con il Como, parlando anche di Barbara Bonansea e Bonfantini.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Piccoli pezzi di tante cose che non funzionano. Cambiamenti, fare gol… non so cosa funzioni, non posso puntare il dito. Non siamo stati al livello. Basta. La squadra che ho messo fuori era capace. Io credo nella rosa, la Champions non c’entra nulla. Non siamo stati al livello".

Su Bonansea: "Ha sentito qualcosa, era un rischio farla giocare. Abbiamo cercato di portare in campo le altre, ma quando so che c’è un rischio non vado avanti. Questo però fa parte della situazione. Non siamo stati al livello, complimenti al Como. Scudetto? Si ci credo, non c’è niente da dire che ci fa alzare bandiera bianca. Siamo a novembre/dicembre, c’è tanto da fare. Queste squadre ci mettono in difficoltà, prendono la consapevolezza di poter andare bene".

Su Bonfantini: "Non so, difficile da valutare. Si vede solo a sprazzi. Abbiamo cercato di farla partire dall’inizio, ma forse non riesce ad entrare in quei ritmi. Devo valutare meglio riguardando la gara, aspettiamo una Bonfa che deve illuminare la situazione. Siamo sempre lì a valutare. Ovviamente le altre si sono rinforzate, vediamo dove vogliamo andare e dove vogliamo puntare. Valutiamo due o tre cose".