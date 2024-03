Montemurro: “La Fiorentina ha giocato meglio di noi. Sulla Coppa…”

Non so determinare chi sia la più forte tra noi, la Roma e la Fiorentina, ma la classifica parla chiaro. Spesso abbiamo vinto partite in cui abbiamo sofferto e altre invece abbiamo perso dopo aver dominato novanta minuti.

La Juve non scende in campo solo per partecipare, ma pensiamo sempre a vincere, anche nelle partite di allenamento. Vogliamo stare al top, siamo le detentrici della Coppa Italia e faremo di tutto per rivincerla anche quest’anno".