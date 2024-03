Juve Women, sconfitta nell’andata di Coppa Italia con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando della gara contro la Fiorentina.

Lorenzo Focolari Redattore 3 marzo - 17:20

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla partita delle Women. Ecco il report: "Si chiude con una sconfitta per le bianconere la semifinale d’andata di Coppa Italia in trasferta a Firenze: al Viola Park a vincere è la squadra di casa per 1-0 con un acuto nella ripresa di Catena, in un match non semplice per la squadra allenata da mister Montemurro - che ora avrà occasione di provare a rifarsi nella gara di ritorno in programma sabato 9 marzo alle 15 allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo le emozioni e le occasioni della partita. IL RACCONTO DEL MATCH La Fiorentina parte meglio e nella prima parte di gara costruisce le occasioni migliori della sfida: Boquete al 17’ trova la conclusione da ottima posizione su assist arretrato di Janogy, con la palla che finisce a lato di pochissimo sul primo palo.

Non passano neanche dieci minuti e Catena mette di nuovo in difficoltà la difesa bianconera, con un colpo di testa schiacciato sugli sviluppi di corner ed Aprile che riesce a bloccare il tentativo. La risposta della Juventus Women la firma Calligaris al 33’, che approfitta del velo di Girelli su un corner battuto da Boattin, ma il tiro finisce alto. Il finale di primo tempo è in favore della squadra di casa, che non riesce a trovare la giusta misura per battere Aprile. Nella ripresa la Fiorentina colpisce il palo dopo 120 secondi: Catena trova una conclusione non irresistibile che, con la sua traiettoria imprevedibile, va a stamparsi in pieno sul legno alla sinistra di Aprile, che pochi minuti dopo in uscita bassa non riesce a fermare l’attacco viola che trova il gol - annullato però dall’arbitro che segnala come il pallone rimesso in mezzo in gioco da Severini fosse prima uscito sul fondo.

La grande occasione bianconera nella seconda parte di gara capita sui piedi di Echegini, ma la sua girata al 58’ in mezzo all’area non trova lo specchio della porta da ottima posizione. Il gol è nell’aria e la Fiorentina riesce con insistenza a trovare la via della rete: azione prolungata della viola in area bianconera, alla fine la palla arriva a Catena che, da pochi passi dalla porta, si scaglia con potenza e tenta la conclusione - un tiro centrale sul quale Aprile non può nulla e che fissa il punteggio sull’1-0. Mister Montemurro prova a dare una scossa alle sue ragazze anche con i cambi, ma nonostante i tentativi di Nystrom, Bonansea, Boattin e infine di Girelli, la Juventus Women non riesce a trovare la strada del pareggio e sarà chiamata nel match di ritorno di sabato 9 marzo alle 15 a provare a ribaltare il risultato negativo raccolto a Firenze".

