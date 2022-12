Montemurro: “Ringrazio Agnelli, un privilegio conoscerlo”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato per presentare la partita contro l'Inter in programma questo pomeriggio

La JuventusWomen scenderà in campo oggi alle 14:30 contro l'Inter, per la partita valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro, ha presentato la partita in conferenza stampa, cercando di commentare anche le notizie di questi giorni.

"Voglio solamente ringraziare Andrea Agnelli. Prima di tutto personalmente per avermi dato l’opportunità di lavorare con questa società: per me è stato un grande privilegio quello di conoscerlo e portare avanti questo progetto. Lui ci ha creduto, ci crede e voglio solamente ringraziarlo da parte mia e delle ragazze".

"Stiamo molto bene. Ci siamo parlati un attimo, ci sono cose su cui riflettere. Ormai, visti anche gli ultimi anni, per tutte giocare contro la Juve è diventato come una finalissima. In questi giorni noi abbiamo lavorato bene, a testa bassa e concentrati. Mi dispiace un po’ perché all’andata abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni nel primo tempo ma non abbiamo portato a casa i tre punti. L’Inter è una grande squadra, allenata bene. Dobbiamo pensare ai nostri atteggiamenti".