Montemurro: “Contento per le ragazze, hanno fatto quello che dovevano”

redazionejuvenews

La Juventus Women ha vinto ieri sera contro il St. Polten per 4-1, garantendosi l'accesso al secondo turno preliminare di Women's Champions League. Le bianconere disputeranno sicuramente altre due gare, grazie alla vittoria del girone che le ha viste prima sconfiggere il Kamenica Sasa per 12-0, e poi imporsi sulle più quotate ragazze del St. Polten, che nella prima gara avevano battuto il Besiktas per 7-0. La partita ha visto le bianconere comandare il gioco e mantenerne il controllo, con le quattro reti che sono arrivate dai piedi di Barbara Bonansea, autrice di una doppietta, Cristiana Girelli e Lina Hurting, che hanno permesso alla Juventus di vincere e continuare il suo sogno.

Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato dopo la vittoria in UWCL contro il St. Polten: "Sono molto contento per le ragazze, sono riuscite a fare quello che dovevano contro una squadra molto forte.. Avevamo l'opportunità di tenere di più palla, forse in fase di finalizzazione siamo state affrettate, invece di abbassare i ritmi. Ma fare 4 gol contro una squadra così!" Il tecnico ha poi continuato parlando della difesa: "Anche in fase difensiva abbiamo fatto molto bene. Abbiamo lavorato sulle situazioni di protezione della difesa, già iniziano a vedersi dei risultati. C'è ancora da crescere, queste sono partite che si vivono sulle emozioni e le ragazze non sono mai arrivate a questo punto. Abbiamo concesso un po' di corner e rimesse che potevamo evitare".

Il tecnico ha poi coccolato le sue giocatrici: "Caruso è molto importante, ogni volta che avevamo la palla i suoi movimenti portavano via una centrocampista e noi potevamo giocare, crea spazi e mette pressione alla difesa, così come Lina Hurtig, abbiamo visto alla fine quanto è importante. In Barbara Bonansea vedo una calciatrice che si sta divertendo, mentre su Zamanian posso dire che fa sempre le scelte giuste, prima giocava difficile, ora va molto meglio. Vede il gioco molto bene".