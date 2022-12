Linari: “La Juventus Women ci ha sempre messo in difficoltà”

Elena Linari, calciatrice della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport, in vista della prossima sfida con la Juventus. Ecco le sue parole: "Rispettiamo molto la Juve che ci ha sempre messo in difficoltà, ma l’esperienza in Champions ci sta facendo capire che è giusto rispettare tutti, ma allo stesso tempo paura di nessuno. È vero che in passato l’abbiamo sofferta più dal punto di vista emotivo che di gioco e non sempre abbiamo raccolto quanto visto in campo, ma noi dovremo affrontare questa sfida".