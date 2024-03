Juventus Women, le statistiche della partita contro l’Inter

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "LE STATISTICHE POST INTER-JUVENTUS WOMEN Cristiana Girelli è la calciatrice che ha segnato più reti (nove) e più in generale preso parte a più marcature (13 – nove gol e quattro assist) nella Serie A in corso. Cristiana Girelli è la calciatrice che ha segnato più reti contro l’Inter in Serie A (otto). Nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2020/21), l’Inter è la squadra contro cui Cristiana Girelli ha preso parte a più reti (10 - cinque gol e cinque assist) e realizzato più marcature su rigore (tre) nella competizione. A partire da gennaio 2024 nessuna calciatrice ha segnato più reti rispetto a Jennifer Echegini in Serie A (cinque) – a quota cinque nel periodo anche Lina Magull, Madelen Janogy, Victoria Dellaperuta e Andrea Stasková. Arianna Caruso ha segnato quattro reti contro l’Inter in Serie A e contro nessun’altra formazione ha trovato più volte il bersaglio nella competizione (quattro anche contro il Napoli). L’Inter è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più partite in Serie A (tre). Tra le squadre contro cui la Juventus non ha mai perso in Serie A, l’Inter è quella contro cui le bianconere hanno disputato più partite nella competizione (13 – 10V, 3N). Lindsey Thomas ha fornito un assist in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo 2021 con la Roma (v Inter, anche in quel caso, e San Marino Academy). L’Inter è l’unica squadra contro cui Lineth Beerensteyn ha fornito più di un assist in Serie A (due). Arianna Caruso è stata la calciatrice bianconera che ha ingaggiato (16) e vinto (sette) più duelli e completato positivamente più contrasti (tre come Julia Grosso); in generale Caruso è stata anche la giocatrice che nella partita odierna ha effettuato più cross (sei). La Juventus ha sbagliato un calcio di rigore in Serie A per la prima volta dal 27 febbraio 2022 contro l’Empoli (errore di Cristiana Girelli anche in quel caso). Per la prima volta dal 2020/21 (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato), sono stati concessi tre calci di rigore nel primo tempo di una partita di Serie A; in generale non venivano assegnati tre penalty in una singola partita della competizione da Como-Sampdoria del 7 maggio 2023. La Juventus è la squadra che in percentuale ha subito più reti da calcio di rigore in questa Serie A (21% - 4/19)".