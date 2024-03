Juve Women, pareggio spettacolare contro l’Inter: termina 3-3

La Juventus Women di Zappella ha pareggiato con l'Inter per 3-3, in una gara spettacolare e piena di emozioni.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il report della gara con l' Inter : "Pirotecnico tre a tre nella prima giornata della Poule Scudetto. Un'altalena di emozioni, con le bianconere due volte sotto nel punteggio contro l'Inter, autrici di una grande rimonta e infine agguantate proprio in Zona Cesarini. LA CRONACA Un primo tempo equilibrato che si apre con un brivido: un palo clamoroso colpito dall'Inter al 2'; La Juve però non si scompone e prende il controllo del gioco, sfiorando il vantaggio con Caruso al 3'. Poi, al 12', la doccia fredda: un rigore trasformato da Simonetti porta l'Inter in vantaggio dopo un tocco di mano di Beerensteyn. Le bianconere non si arrendono e si riversano all'attacco, conquistando un calcio di rigore al 34'.

Ma Girelli, solitamente infallibile dal dischetto, incrocia sul palo. Sembra una beffa, ma pochi minuti dopo la 10 bianconera si riscatta, realizzando il pareggio con un destro preciso, ancora dagli 11 metri, grazie a un penalty conquistato da Beerensteyn, che dopo avere colpito un palo costringe al fallo di mano Milinkovic. Inizio ripresa con doccia fredda, ancora una volta, per la Juve: Csiszar ruba palla a Lenzini e apre a Cambiaghi, che segna praticamente a porta vuota. Ancora una volta la Juve reagisce in modo veemente: al 55' Thomas lanciata verso la porta da Girelli opta per un cross anzichè tirare e l'occasione sfuma; al 58' il nuovo pari lo segna Caruso, che insacca di testa un cross proprio di Thomas. Non basta: tre minuti dopo Echegini, appena entrata in campo, finalizza di prima intenzione un assist di Arianna e porta avanti la Juve. L'Inter resta però nel match: al 65' Csiszar si coordina e fa partire una gran botta sotto la traversa, chiamando al miracolo Peyraud-Magnin.