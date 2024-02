Juventus Women, le statistiche in vista del match con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, in previsioni della gara contro l'Inter.

Lorenzo Focolari Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 14:45)

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "All'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano – mercoledì 14 febbraio 2024, alle ore 19:00 – si affrontano Inter e Juventus Women nel penultimo atto della regular season. Nel girone di andata le bianconere si sono imposte 5-0 a Biella grazie alle reti di Caruso, di Grosso, di Thomas – autrice di una doppietta – e di Girelli, quest'ultima su calcio di rigore. Andiamo a scoprire insieme statistiche e curiosità della sfida che attende nerazzurre e bianconere, con un focus anche sulle giocatrici delle due squadre! STATO DI FORMA L’Inter ha segnato 13 gol nelle ultime quattro partite di Serie A, solo uno in meno rispetto a quelli complessivamente realizzati in tutte le prime 12 partite del campionato in corso. Dopo il passo falso contro il Como Women nell’ultima partita interna di campionato (2-3 per le lariane), l’Inter potrebbe registrare due sconfitte di fila in casa per la prima volta in questa stagione; l’ultima volta era successo tra marzo e aprile scorsi, con uno dei due match perso proprio contro la Juventus – l’altro contro la Roma –. La Juventus ha vinto 5-0 nell’ultimo turno di campionato contro il Como Women e l’ultima volta che ha mantenuto la porta inviolata per due gare di fila in Serie A è stata proprio contro Como Women e poi Inter, lo scorso novembre. La Juventus ha già perso due gare in trasferta in questa Serie A e solo in una delle cinque precedenti edizioni del torneo interamente disputate ha rimediato più sconfitte lontano da casa: tre nella stagione 2022/2023. Dall’inizio della scorsa stagione solo la Juventus (59) e la Roma (58) hanno segnato più gol dell’Inter (43) in Serie A in gare casalinghe. Allo stesso tempo, solo giallorosse (16) e bianconere (22) ne hanno incassati meno delle nerazzurre (25, come il Sassuolo), tra le formazioni presenti in entrambi i tornei.

NUMERI E CURIOSITÀ Inter (10) e Juventus (11, al pari della Roma) sono due delle prime tre squadre di questo campionato per gol segnati su palla inattiva; entrambe le formazioni, inoltre, sono andate a segno su sviluppo di corner nell’ultima giornata, rispettivamente contro Pomigliano e Como. Si affrontano in questa sfida la squadra che ha segnato più gol di testa nel campionato in corso (la Juventus, nove) e una delle tre che ne hanno incassati meno: l’Inter (due), dietro a Fiorentina (uno) e Roma (0). Juventus (13, come la Roma) e Inter (12) sono due delle tre formazioni che in questa Serie A contano più marcatrici differenti. La squadra nerazzurra, però, ne vanta tre nate dal 1° gennaio 2002 in avanti – record condiviso con Napoli e Sampdoria nel torneo in corso –. Inter (50.5%) e Juventus (52.7%) sono due delle sole tre squadre che hanno una percentuale di tiri nello specchio uguale o superiore al 50% in questa Serie A – entrambe dietro al Sassuolo (54.5%) in questa specifica graduatoria –. Due delle tre squadre che contano almeno 100 sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi nel campionato in corso si scontrano in questo match: la Juventus (130) e l’Inter (101) – davanti a loro c'è soltanto la Roma (163) –. FOCUS PROTAGONISTE Lina Magull è la centrocampista che ha preso parte a più gol dall’inizio del 2024 nei maggiori cinque campionati europei: sei (cinque reti, un assist), tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze nella competizione. In media sta viaggiando a una partecipazione ogni 56 minuti giocati in Serie A, il dato migliore per una centrocampista nel torneo 2023/2024. Annamaria Serturini, dopo il gol nell’ultimo turno di campionato – il primo in nerazzurro – potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila per la prima volta da novembre 2021. Contro la Juventus l’attaccante azzurra conta due reti, nel dicembre 2020 e nel dicembre 2022 con la Roma. Elisa Polli ha partecipato a tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A (due reti e un passaggio vincente) dopo una striscia di 10 partite di fila senza né gol né assist all’attivo. Due firme finora contro la Juventus nel massimo campionato, entrambe, però, in trasferta. Agnese Bonfantini, come Sofie Pedersen, ha un passato con la Juventus: 64 presenze e 14 gol in tutte le competizioni tra il 2021 e il 2023. L’ala dell’Inter (quattro) è, con Michela Cambiaghi (sei) e Lina Magull (cinque), una delle tre nerazzurre con più di tre gol all’attivo in questa Serie A. Chiara Robustellini è – tra i difensori – la più giovane giocatrice ad avere preso parte a più di due gol nelle ultime quattro stagioni di Serie A: due reti e un assist per la classe 2003 dell’Inter.

Due dei tre difensori che hanno creato più occasioni in questa Serie A giocano per Juventus e Inter: Lisa Boattin (32) e Chiara Robustellini (14) – tra loro Færge (23) –. Entrambe sono andate a segno nell’ultimo turno: un gol per la bianconera, un gol e un assist per la nerazzurra. Con la doppietta nell’ultimo turno, Cristiana Girelli conta sette reti e tre assist nel torneo in corso ed è l’unica giocatrice in doppia cifra di partecipazioni attive in ciascuna delle ultime quattro stagioni in Serie A (dal 2020/2021). Inoltre, tre dei suoi ultimi quattro gol sono arrivati su palla inattiva – due rigori e uno su sviluppo di corner –, dopo 10 di fila su azione nella competizione. Lindsey Thomas, dopo il gol nell’ultimo turno contro il Como Women, è salita a quota sei in questo campionato e non si comporta meglio in una singola edizione del torneo dalla stagione 2021/2022 (10 con il Milan). Tre dei sei realizzati nella Serie A corrente dalla francese sono arrivati da subentrata, primato nell’edizione in corso condiviso con Miriam Longo. Maelle Garbino (un gol e un assist) è, con Julia Grosso (un gol e un assist anche per lei) e Sofia Cantore (un gol e due assist), una delle tre giocatrici della Juventus con almeno un gol e almeno un assist in Serie A nel 2024. In generale, la francese è una delle due bianconere con più passaggi vincenti nel torneo in corso (quattro come Cantore, uno dei quali nel match d’andata con l’Inter). Solo contro l’Empoli – cinque – Sofia Cantore ha segnato più gol che contro l’Inter in Serie A: quattro, uno con la Florentia, uno con il Sassuolo e due con la Juventus".

