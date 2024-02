Juventus Women, i precedenti della sfide con l’Inter: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con l'Inter.

Lorenzo Focolari Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 14:01)

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Per la seconda volta in questa stagione nerazzurre e bianconere si affrontano. La sfida di oggi – mercoledì 14 febbraio 2024 – in programma all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano alle ore 19:00 sarà la penultima della regular season. Nell'unico precedente di questa stagione a vincere sono state le bianconere che si sono imposte con un perentorio 5-0 a Biella. Ora entriamo più nel dettaglio della storia dei testa a testa tra le due squadre!

INTER-JUVENTUS WOMEN, I PRECEDENTI Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, la Juventus è l’unica contro cui l’Inter non ha mai vinto: due pareggi e nove vittorie bianconere negli 11 precedenti nella competizione. Tra le formazioni affrontate almeno 10 volte in Serie A, invece, l’Inter è quella contro cui la Juventus vanta la più alta percentuale di successi: 82%.

La Juventus ha vinto tutte le cinque partite giocate in casa dell’Inter in Serie A con un punteggio complessivo di 13-2. Tra le formazioni contro cui le bianconere vantano il 100% di successi in trasferta nel massimo campionato, quella nerazzurra è quella affrontata più volte".

