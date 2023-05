Calciomercato Juve | Elkann scatenato: “Prima offerta ufficiale per…”

Sicuramente, e non è una sorpresa, la Juventus è da tempo sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. E non è una sorpresa neanche il fatto che al calciatore non dispiaccia la possibilità di vestire la maglia bianconera. Tuttavia ci sono almeno due fattori da considerare. Da un lato il filone giudiziario, che deve arrivare a conclusione sia per favorire i ragionamenti della dirigenza che quelli del calciatore. Dall’altro, invece, c’è da fare i conti con Lotito. Il patron biancoceleste considera l’offerta ricevuta fin troppo bassa. E preferirebbe inserire piuttosto contropartite tecniche, come Kulusevski o Rovella senza dimenticare Pellegrini. Insomma: la strada per arrivare a Milinkovic è ben avviata, ma ci saranno ancora da compiere diversi passi. Detto questo, parlando di futuro, occhi aperti: "Ecco chi può arrivare al posto di Max Allegri" <<<