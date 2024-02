Juventus Women, il recap della partite delle bianconere in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla sosta nazionali delle bianconere, con l'addio di Sara Gama.

Lorenzo Focolari Redattore 25 febbraio 2024 (modifica il 25 febbraio 2024 | 17:41)

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Inizio d'obbligo con la passerella di Sara Gama: ieri la capitana bianconera ha giocato la sua ultima partita in Nazionale, in amichevole contro l'Irlanda a Firenze: zero a zero il finale, in un match cui hanno preso parte anche le bianconere Salvai, Caruso, Girelli e Bonansea. Ma il risultato conta poco, perchè l'applauso era tutto per Sara.

Partiamo dalla UEFA Women's Nations League. Niente da fare per la Bosnia di Sliskovic (in campo) che ha perso 0-5 in casa con la Svezia; Peyraud-Magnin in campo e Cascarino rimasta a disposizione nella vittoria 2-1 delle transalpine, in casa, con la Germania. Niente gol per Lineth Beerensteyn, in campo con l'Olanda contro la Spagna, che ha vinto 3-0.

Amichevole con poker per la Svizzera di Viola Calligaris, che ha battuto 4-1 in trasferta la Polonia. GLI ALTRI CONTINENTI Super vittoria per il Canada in Gold Cup contro El Salvador: sei a zero per la squadra di Julia Grosso, in campo a partita iniziata. Infine, zero a zero per la Nigeria di Echegini contro il Camerun, nell'andata del terzo turno di qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi: si decide tutto al ritorno".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.