Gama: “Ringrazio tutti per l’affetto. Il mio futuro è la Juventus”

La calciatrice della JuventusWomen Sara Gama ha detto addio alla Nazionale Italiana dopo la partita contro l'Irlanda. La calciatrice ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida, parlando del suo futuro prossimo e non: "È stata una bella giornata e ringrazio tutti per l’affetto. È stato un bel viaggio, con una degna conclusione. Ci sarebbe molto da dire per questi anni, mi tengo dentro di me le persone che ho incontrato".