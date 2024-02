Juventus Women: quanti esordi nella squadra di Montemurro

La squadra femminile della Juventus ha visto l'esordio di molte ragazze nel corso di questa stagione che ancora non è finita

Cristiano Passa Redattore 22 febbraio - 12:40

La JuventusWomen sta iniziando, come la prima squadra maschile, una politica sulle giovani, che soprattutto in questa stagione stanno trovando grande spazio nella squadra di Joe Montemurro ed in quella Under 19. Di seguito una panoramica su quanto sta accadendo.

"Una stagione particolare per le Juventus Women, in cui come sempre più spesso accade in bianconero si è cercato di dare spazio alle giocatrici cresciute nel vivaio e nelle Giovanili - nuovi talenti fondamentali per il presente e soprattutto per il futuro. Un grande successo che questo gruppo sta riuscendo a conseguire in questi mesi infatti è quello di lasciare spazio a giovani calciatrici che sono già riuscite a togliersi la soddisfazione di esordire in prima squadra - sempre più parte integrante del gruppo su cui fa affidamento Mister Montemurro. Una tendenza positiva che ha “contagiato” anche l’Under 19, valorizzando giovani calciatrici del 2007, del 2008 e in alcuni casi anche del 2009.

DA SLISKOVIC ALL’ESORDIO DAVANTI AL “SUO” PUBBLICO DI BIELLA DI GALLINA

Gloria Sliskovic, classe 2005, difensore centrale e già convocata anche dalla nazionale bosniaca, arrivata questa estate e da subito inserita anche nel gruppo della prima squadra - con cui ha esordito in Coppa Italia nel match contro il Chievo Verona vinto 0-6. Competizione che è stata anche l’occasione per altre ragazze di giocare i primi minuti in un match ufficiale con la squadra bianconera, in particolare la sfida di ritorno dei quarti di finale contro la Sampdoria disputata a Biella il 7 febbraio 2024 - una partita in cui ha trovato spazio Arianna Gallina dopo soli 7 minuti di gioco. Per la biellese d’origine un esordio da sogno, davanti ai suoi familiari presenti sugli spalti.

Una gara vinta 1-0 quella contro la Samp in cui in campo si sono ritagliate un po’ di spazio anche Giorgia Berveglieri (con la convocazione di Giorgia Termentini) ed Elsa Pelgander - classe 2006 che quattro giorni dopo ha trovato spazio in campo nel finale anche in Serie A femminile contro il Como nel match vinto ampiamente per 5-0. I nomi delle tante ragazze arrivate dalle giovanili bianconere non finiscono qui, visto che sono altre quattro quelle che sono state convocate da mister Montemurro e hanno fatto parte del gruppo squadra. Contro il Pomigliano a settembre in trasferta è stata la volta di Martina Cocino e Emma Mustafic, mentre nel match di ritorno è arrivata la prima convocazione per Greta Bellagente - che anche in amichevole si è messa in mostra con un assist raccolto contro le Freedom in una gara disputata a Vinovo lo scorso 23 novembre.

TANTE GIOVANI ESORDIENTI ANCHE NELL'UNDER 19 FEMMINILE

Un’attenzione particolare dedicata alle giovani calciatrici che è anche una delle principali linee guida dell’Under 19 femminile, che quest’anno ha dato spazio a diverse ragazze che sognano magari un giorno di conquistare il loro spazio anche in prima squadra. Sono sei le calciatrici che sono riuscite a ritagliarsi l’opportunità della convocazione, con tre di esse che hanno fatto anche il loro esordio in campo:

Esmeralda Di Bello, 2007: esordio il 15/10/2023 nel campionato Primavera 1 nel match Juventus-Fiorentina 5-1, con ingresso in campo al 25’ del secondo tempo;

Anna Copelli, 2008: esordio il 19/11/2023 nel campionato Primavera 1 nel match Juventus-Roma 2-3, con ingresso in campo al 23’ del secondo tempo;

Martina Tosello, 2007: esordio il 16/12/2023 nel campionato Primavera 1 nel match Hellas Verona-Juventus 0-3, con ingresso in campo al 15’ del secondo tempo;

Viola Sossai (portiere), 2008: prima convocazione il 26/11/2023 nel campionato Primavera 1 nel match Arezzo-Juventus 0-1;

Viola Volpini, 2008: prima convocazione il 16/12/2023 nel campionato Primavera 1 nel match Hellas Verona-Juventus 0-3;

Anna Mallardi (portiere), 2009: prima convocazione il 21/01/2024 nel campionato Primavera 1 nel match Sassuolo-Juventus 2-2.

In bocca al lupo ragazze, il futuro è tutto dalla vostra parte!" (Juventus.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.