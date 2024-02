Juve, valutazioni di mercato: Yildiz sale a 100 milioni, crolla Chiesa

La Juve ha le idee chiare in testa per Yildiz: per acquistarlo serviranno 100 milioni. Crolla invece il valore di Chiesa

Roberto Maccarone Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 09:46)

Nel calcio ci sono le categorie, Massimiliano Allegri l'ha chiarito più e più volte. In questo senso Kenan Yildiz fa parte di una categoria superiore. Il classe 2005 in questa stagione si è finalmente messo in mostra con la maglia della Juve, convincendo tutti a suon di giocate di classe.

Per questo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il valore del talento turco è salito fino a 100 milioni di euro. La Juve non ascolterà offerte inferiori per lui.

Al contrario il valore di Chiesa è calato a picco. Tra infortuni, prestazioni deludenti e il contratto in scadenza i bianconeri sono pronti a venderlo per 25 milioni.

