Juventus Women, i precedenti della sfida con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women . Ecco il comunicato: "Diventata ormai una classica della Serie A Femminile, Fiorentina e Juventus Women si ritrovano faccia a faccia per vivere una doppia semifinale di Coppa Italia a livelli altissimi. In campionato le due squadre si stanno contendendo il secondo posto, alle spalle della Roma capolista, con le bianconere – per ora – sempre avanti in graduatoria. Se la rivalità al maschile rievoca trascorsi storici, anche al femminile ci sarebbero tanti capitoli da ripercorrere; in campionato la Fiorentina ha sempre provato a ostacolare queste annate ricche di trofei per le juventine, fino alla linea del traguardo.

In Coppa Italia il discorso è leggermente diverso: quello in programma tra il 2 e il 9 marzo sarà, infatti, il primo doppio confronto nella competizione, nella quale l’unico precedente risale alla finalissima dell’edizione 2018-19, la prima per le bianconere. 28 aprile 2019, stadio "Ennio Tardini" di Parma. Le viola si affacciano al match forti del back to back ottenuto con le due più recenti edizioni, il tris è dietro l’angolo e le toscane non vogliono farsi sfuggire l’occasione. Di contro, le ragazze di Rita Guarino sognano il "double", dopo il secondo Scudetto appena conquistato. Entrambe hanno ambizioni e stimoli pesanti. EKROTH LA SBLOCCA, CERNOIA INCANTA: 2-0 PER NOI AL BREAK Le squadre si conoscono a memoria: in campionato è stato testa a testa entusiasmante e, considerando anche la Supercoppa, questo è il 4° confronto della stagione. Juve che parte a razzo provando a chiudere le avversarie nella metà campo difensiva. Al minuto 8 Bonansea batte corto sul corner, Cernoia disegna col cross lungo per la testa di Girelli, torre centrale e appoggio aereo facile facile per Petronella Ekroth. Schema riuscito e 1-0 per noi. Le viola non ci stanno e reagiscono: prima Mauro semina il panico in area, ma la difesa in qualche maniera riesce a chiudersi, poi è Bonetti a chiamare alla risposta d’istinto un’ottima Giuliani. Bianconere che si rendono pericolose due volte con i tentativi di Aluko, il risultato resta comunque invariato. Minuto 34: ancora Aluko a portare palla, tocco per Cernoia ai 25 metri, Valentina guarda la porta e scaraventa il missile da distanza siderale. La traiettoria è meravigliosa, il pallone si incastra sotto l’incrocio con un timbro d’eccellenza della centrocampista classe ’91. Doppio vantaggio alla pausa e Juventus che sembra avere la gara in pugno.