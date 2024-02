Juve Women, ufficializzato il calendario della Poule Scudetto

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "La FIGC Femminile ha ufficializzato il calendario della Poule Scudetto e della Poule Salvezza della Serie A 2023/2024. Le Juventus Women inizieranno il cammino nella Poule Scudetto sul campo dell'Inter, nel week-end del 16-17 marzo 2024 e chiuderanno sempre in trasferta, nel week-end del 18-19 maggio, contro il Sassuolo. IL MECCANISMO Le prime cinque classificate della Prima Fase si affrontano, in gare di andata e ritorno, in 5 giornate (una di esse riposa a ogni turno). Non si riparte da zero, ma ogni squadra inizia questo girone portandosi i punti ottenuti fin qui, la differenza reti e gli scontri diretti.